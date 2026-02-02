Team öffnet zwei Wände in alter Villa: Was sie dahinter finden, raubt ihnen den Atem

Diese Villa ist in jedem Fall eine besondere Immobilie. Jetzt sorgt sie auf ihre alten Tage dank zwei vergessener Räume für einen viralen Hit auf Instagram.

Von Christian Norm

Pottsville (Pennsylvania, USA) - Diese Villa ist in jedem Fall eine besondere Immobilie. Sie steht seit 1913 in Pottsville, Pennsylvania, wo sie einst der Familie Yuengling, den Gründern der ältesten Brauerei Amerikas, gehörte. Das ist jedoch lange her. Schon 1978 wurde die sogenannte "Yuengling Mansion" der Stadt zur Verfügung gestellt, weil die Familie es ihr schenkte. Diese Schenkung führte zur Gründung des "Schuylkill County Council for the Arts", der sich bis heute um das Anwesen kümmert. Doch erst jetzt gab es dort eine große Überraschung.

Marley Mikovich schaut durch eines der Löcher. Ihr Kollege haut die andere Wand ein. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/historicyuenglingmansion Marley Mikovich, Geschäftsführerin des "Historic Yuengling Mansion" und des Schuylkill County Council for the Arts, erzählte Newsweek diese Woche, dass die Sache kurz vor Weihnachten 2025 ins Rollen gekommen sei. Zwar habe man schon lange gewusst, dass sich seit den 1980er-Jahren hinter zwei Wänden Teile eines alten Badezimmers befanden, diese seien jedoch nie geöffnet worden, so Mikovich. Erst im Januar 2026 sollte es endlich so weit sein. "Wir wussten, dass sich an dieser Stelle ein Badezimmer befunden hatte. Es war das Hauptbadezimmer von Herrn und Frau Yuengling. Aber wir wussten nicht, was genau sich hinter den Wänden befand", erklärte sie dem US-Magazin. Kurioses Geht das? Teenager rutscht vom Schlitten und fällt in nur 28 Zentimeter breites Loch Schließlich schlug das Team die Wände ein. Als Mikovich und ihr Kollege einen ersten Blick durch die Löcher werfen konnten, raubte es ihnen den Atem.

Hinter Wänden verbergen sich perfekt erhaltene Badezimmerteile

Damit hatten sie nicht gerechnet: ein nahezu perfekt erhaltenes Bad, praktisch sofort wieder nutzbar. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/historicyuenglingmansion