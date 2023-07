31.07.2023 12:00 Pferd von abstürzendem Flugzeug erschlagen

Am gestrigen Sonntagmorgen kam es in Südaustralien zu einem tragischen Flugzeugunfall, bei dem ein Pferd zur falschen Zeit am falschen Ort war.

Von Dana-Jane Kruse

Titelfoto: Bildmontage: 123RF/pitinan, Screenshot: South Australia Police