Plötzlich fummeln alle am Hochzeitskleid herum: Als die Braut nach unten blickt, wird ihr alles klar

Barossa Valley (Australien) - Es sollte der perfekte Augenblick ihrer Hochzeit sein. Doch dann bemerkte Jess Davis (33), dass ihre Brautjungfern mitten in der Zeremonie begannen, an ihrem Kleid herumzufummeln. Schließlich blickte die Australierin irritiert nach unten. Dann wurde ihr alles klar.

Sie sei unwissentlich mitten in ein Nest der Insekten getreten. "Ehrlich gesagt, habe ich die Ameisen erst bemerkt, als ich merkte, dass alle meine Brautjungfern hinter mir an meinem Kleid herumhantierten", so die frisch Vermählte.

Im Clip ist Jess Davis bei der Trauung mit ihrem Mann Tyson Hoffman im australischen Barossa Valley zu sehen. Während die 33-Jährige ihren Bräutigam anblickt, fängt eine ihrer Brautjungfern hektisch an, am Hochzeitskleid herumzufummeln.

Statt das Weite zu suchen, hielt die Braut tapfer durch. Sie wollte sich diesen besonderen Moment von niemandem verderben lassen, auch nicht von den ungebetenen tierischen Gästen. "Ich habe einfach versucht, ein tapferes Gesicht zu bewahren, denn ich wusste, dass alle zusahen", so Davis.

Zu ihrem Glück verhedderten sich die Ameisen im Samt, schafften es deshalb nicht, die Braut zu beißen. Doch warum blieb sie so cool? "Da ich in Australien aufgewachsen bin und es gewohnt bin, von allen möglichen Krabbeltieren umgeben zu sein, habe ich eigentlich kein Problem mit Ameisen und so weiter", so Davis.

Ihr Mann kann sich also über eine taffe Frau freuen.