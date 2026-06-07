Polizei in Rosenheim jagt "Tarzan aus München" durch Salingarten
Rosenheim - Ein 35-Jähriger aus München, der sich selbst als "Tarzan" bezeichnete, hat die Polizei in Rosenheim am Freitagabend beschäftigt.
Wie die Polizeiinspektion Rosenheim mitteilte, gingen am Freitagabend gegen 20.30 Uhr mehrere Notrufe wegen eines Mannes im Salingarten ein, "der herumschreit, laut plärrt und Passanten belästigt".
Doch die Ermahnungen der Beamten beeindruckten den Mann nicht. Er schrie trotzdem weiter rum.
Plötzlich lief er von den Polizisten weg und kletterte auf einen Baum. "Er sei Tarzan und möchte sich endlich auch so fühlen", soll er laut der Behörde behauptet haben.
Die Beamten beendeten das Spektakel schließlich, in dem sie den 35-Jährigen am Fortklettern am Baumstamm entlang hinderten.
Der Münchner wurde aufgrund seiner "erkennbaren Alkoholisierung und seiner weiter gezeigten Aggression" in eine Zelle der Rosenheimer Polizei gebracht.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa