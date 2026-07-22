Vergessener Fahrgast (17) löst Polizeieinsatz aus - dann hat auch noch der Busfahrer Pech

Bramsche (NRW) - Diesen Heimweg wird der 17-jährige Osnabrücker sicherlich nicht so schnell vergessen. Der Busfahrer schloss am frühen Dienstagmorgen den Teenager aus Versehen nach einer Nachtfahrt im Bus ein. Doch das war nur der Anfang eines Polizeieinsatzes, der kurioser kaum sein könnte.

Der Bus wurde als Ersatzverkehr für die Nordwestbahn eingesetzt. (Archivfoto) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Es war kurz nach Mitternacht, als der Jugendliche in Lohne in den Bus einstieg, um nach Hause nach Bramsche zu fahren. Doch als er in seinem Heimatort wieder aus dem Bus aussteigen wollte, musste er feststellen, dass er eingeschlossen war.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, übersah der Busfahrer wohl, nachdem er seine Fahrt beendet hatte, den letzten Fahrgast in seinem Bus. Der Junge wiederum machte sich auch nicht bemerkbar - ob er eingeschlafen ist, wurde nicht genau erläutert.

Als der Junge bemerkte, in welchem Dilemma er sich befand, setzte er einen Notruf bei der Polizei ab. Diese wiederum informierte die Nordwestbahn, da der Bus als Ersatzverkehr für ebendiese eingesetzt wurde, welche den Busfahrer wieder zurückbeorderte.

Der Busfahrer setzte sich also in sein Auto und fuhr wieder zurück in Richtung Bramsche, doch auf seinem Weg kam es zu einem weiteren Unglück. Das Auto wollte nicht mehr und blieb liegen - Panne!