17.08.2024 Polizeieinsatz wegen ungewöhnlicher Rotfärbung im Bodensee

Große Aufregung herrschte am Samstag am Bodensee. In Konstanz bemerkte ein Schwimmer im Strandbad Hörnle eine Rotfärbung des Wassers. Der Grund ist kurios.

Von Oliver Wunder

Konstanz - Große Aufregung herrschte am Samstag am Bodensee. Die Wasserqualität im Bodensee ist normalerweise sehr gut. (Archivbild) © Felix Kästle/dpa Ein Schwimmer bemerkte gegen 12.30 Uhr im Bereich des Konstanzer Strandbades "Hörnle", dass das Wasser auffällig rot gefärbt ist. Nanu, was war vorgefallen? Das herauszufinden, war etwas knifflig. Wie die Polizei am Abend mitteilte, bestätigten Beamte eine Trübung auf einer Fläche von etwa 25 Quadratmeter. Auch die Feuerwehr wurde bei der Suche nach dem Grund dafür hinzugerufen. Doch erst eine Vertreterin der Unteren Wasserbehörde konnte die Ursache der Trübung herausfinden. Kurioses Frau freut sich über Geschenkbox vor ihrer Tür: Stunden später versinkt sie vor Scham im Boden Ausgangspunkt war ein nahegelegener Tennisplatz. Offenbar hatte Regen den roten Belag in das Entwässerungssystem eingetragen. Über einen langen Zeitraum lagerte er sich im Sammelbecken der Abwasserleitungen ab. Erst die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben das feine Material freigespült. So gelangte es in den Bodensee. Die feinen Sandpartikel färbten das Wasser rot. Nach diesem simplen, aber kuriosen Grund für die Trübung konnte Entwarnung gegeben werden. Der rote Sand ist für viele Outdoor-Tennisplätze charakteristisch. (Symbolbild) © Christophe Ena/AP/dpa Denn der Sand auf Tennisplätzen besteht in der Regel aus Ziegelmehl, also zerkleinerten Ziegelsteinen. Für die Umwelt und Schwimmer im getrübten Wasserbereich bestand keinerlei Gefahr.



