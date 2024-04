Portal zur Unterwelt? Mysteriöses Loch auf Feld in Russland aufgetaucht

Für den Mann, der die Doline auf Video festhielt, ist klar, was hier passiert ist: "Ein Stück des Feldes ist einfach in eine Mine geraten", meint er.

In einem Video sieht man zunächst, wie über ein flaches, landwirtschaftlich genutztes Stück Land gefilmt wird, bevor in der nächsten Sequenz ein dunkler Krater auftaucht.

Die sogenannte Doline tauchte in der russischen Stadt Gukowo auf einem Getreidefeld auf. Die Region grenzt an die Ukraine.

Der Fund sorgte im Internet für zahlreiche Spekulationen. © Bildmontage/Screenshot/X/@JohnRMetzner

Laut Newsweek konnte diese Vermutung allerdings von einem örtlichen Verwaltungsbeamten widerlegt werden. Dieser erklärte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass es in der Gegend überhaupt keine aktiven Minen gebe. "Es ist unmöglich, genau zu sagen, was den Einsturz verursacht hat, Experten werden dies feststellen", so der Sprecher.

Während der Besitzer des Feldes sich kurzerhand selbst um die Beseitigung des klaffenden Loches kümmerte und es laut der Verwaltung von Gukowo zuschüttete, löste das Video aus Russland einige Spekulationen im Internet aus.

Einige User tippen auf Aliens, die unter der Erde einen geheimen Stützpunkt hatten, andere sehen die Öffnung als "Portal zur Unterwelt".

Michail Doroschenkow vom Allrussischen Geologischen Forschungsinstitut hat da allerdings eine ganz andere Meinung. Er glaubt, das Loch sei möglicherweise durch Grundwasser entstanden, was Gestein weggeschwemmt hat.

Dadurch hätten sich im Laufe der Zeit Hohlräume entwickelt, die schließlich zusammengebrochen sind.