Post-Experiment: TikToker verschickt Geld im Umschlag - das Ergebnis überrascht
Mallorca/München - Ein deutscher TikToker hat mit einem ungewöhnlichen Post-Experiment die Aufmerksamkeit Tausender Nutzer auf sich gezogen.
Der TikToker "Moe.Ha" verschickte dabei einen transparenten Umschlag, gefüllt mit einer bunten Geburtstagskarte, mehreren gut sichtbaren Geldscheinen, etwas falschem Gold und einer Tracker-Karte.
Mit diesem ungewöhnlichen Inhalt wollte er testen, wie zuverlässig der internationale Postversand funktioniert - selbst dann, wenn der Inhalt des Briefes besonders verlockend wirkt.
In seinem TikTok-Video hielt er jeden Schritt des Experiments fest - vom Kauf der Briefmarken über das Einwerfen des Umschlags auf Mallorca und die Zwischenstopps in mehreren Sortierzentren bis hin zur unbeschädigten Ankunft in München.
TikToker "Moe.Ha" zeigte sich überrascht, weil Umschlag zusätzlich beklebt wurde
Im Clip zeigt sich Moe.Ha überrascht darüber, dass der Umschlag auf seiner rund 3000 Kilometer langen Reise sogar zusätzlich beklebt wurde, damit der offen sichtbare Inhalt besser geschützt war.
In den Kommentaren zeigten sich viele User ebenso erstaunt. "Hätte ich nicht gedacht", schrieb einer. Ein anderer lobte: "Das mit dem Überkleben ist ja krass! Respekt an denjenigen, der das gemacht hat! Bin sehr überrascht."
Für den TikToker selbst war das Ergebnis jedoch noch nicht genug. Inzwischen hat er das Experiment erneut gestartet - diesmal von Berlin nach München. So möchte er herausfinden, ob auch Inlandsbriefe genauso sicher und zuverlässig zugestellt werden.
Seine Community wartet bereits gespannt auf die nächsten Updates.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/moe.haa