Post-Experiment: TikToker verschickt Geld im Umschlag - das Ergebnis überrascht

Mallorca/München - Ein deutscher TikToker hat mit einem ungewöhnlichen Post-Experiment die Aufmerksamkeit Tausender Nutzer auf sich gezogen.

Der TikToker verschickte die Briefe von Mallorca nach München. © TikTok/Screenshot/moe.haa

Der TikToker "Moe.Ha" verschickte dabei einen transparenten Umschlag, gefüllt mit einer bunten Geburtstagskarte, mehreren gut sichtbaren Geldscheinen, etwas falschem Gold und einer Tracker-Karte.

Mit diesem ungewöhnlichen Inhalt wollte er testen, wie zuverlässig der internationale Postversand funktioniert - selbst dann, wenn der Inhalt des Briefes besonders verlockend wirkt.

In seinem TikTok-Video hielt er jeden Schritt des Experiments fest - vom Kauf der Briefmarken über das Einwerfen des Umschlags auf Mallorca und die Zwischenstopps in mehreren Sortierzentren bis hin zur unbeschädigten Ankunft in München.