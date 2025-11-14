Vater fährt zur Notaufnahme und lässt Sohn Erdnussbutter kosten: Der Grund ist kurios
Texas (USA) - Taylor McGrath (34) ist Content Creator, Hausmann, Papa. Besonders wenn es um seinen kleinen Sohn Kingston geht, bezeichnet sich der 34-Jährige selbst als "ein bisschen neurotisch". Seine größte Angst: dass sich irgendwann einmal die Kehle des Jungen zuschnüren und er keine Luft mehr bekommen könnte.
"Ich habe gesehen, wie heftig anaphylaktische Reaktionen sein können", sagte der US-Amerikaner im Interview mit People. Das Magazin wurde auf McGrath aufmerksam, nachdem er für ein Video, das er auf Instagram und TikTok gepostet hatte, insgesamt mehr als elf Millionen Views einheimste.
Der 34-Jährige filmte sich und Kingston dabei, wie beide im Auto sitzen und der Kleine zum ersten Mal in seinem Leben Erdnussbutter probieren sollte. Aus Angst, dass der damals sieben Monate alte Junge allergisch reagieren könnte, sollte die Verkostung nicht daheim in der Küche, sondern direkt vor den Türen der örtlichen Notaufnahme stattfinden.
"Manche Leute mögen mich als überfürsorglich bezeichnen, aber ich liebe meinen Sohn mehr als alles andere. Ein paar Minuten die Straße hinunter zum Krankenhaus zu fahren, gab mir ein beruhigendes Gefühl", erklärte McGrath die Situation.
Zuvor hatte er seinen Ehemann Blake und die übrige Familie über den kuriosen Plan informiert. Seine mehr als 200.000 Follower nahm der Dadfluencer online mit.
Taylor McGrath fühlt sich durch Follower bestätigt, richtig gehandelt zu haben
"Ich wollte den Leuten zeigen, dass es okay ist, ein bisschen neurotisch zu sein, wenn es um die Sicherheit seines Kindes geht", sagte der 34-Jährige.
Der Erdnussbutter-Test an sich verlief unspektakulär. Kingston zeigte keine Auffälligkeiten, ließ den nussigen Snack einfach in sich hinein löffeln. Sein Papa behielt seinen Spross trotzdem für den Rest des Tages genauer im Auge als sonst. "Ich wusste, dass Reaktionen erst nach Stunden auftreten können", sagte McGrath, musste sich aber eingestehen, dass Kingston wohl keinen schlimmen Anfall bekommen wird.
Seine Follower feierten den Texaner später für seine Fürsorglichkeit. "Als Krankenschwester in der Notaufnahme finde ich das bezaubernd", meldete sich eine Userin zu Wort. Ein anderer User kommentierte, dass es völlig in Ordnung sei, so sehr auf seine Kids zu achten.
Für Taylor McGrath waren die vielen positiven Nachrichten eine Bestätigung: "Das hat mir das Gefühl gegeben, dass mein Handeln richtig war", sagte der Super-Papa.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/taylorandlermcgrath, 123RF/liudmilachernetska