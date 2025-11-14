Vater fährt zur Notaufnahme und lässt Sohn Erdnussbutter kosten: Der Grund ist kurios

Texas (USA) - Taylor McGrath (34) ist Content Creator, Hausmann, Papa. Besonders wenn es um seinen kleinen Sohn Kingston geht, bezeichnet sich der 34-Jährige selbst als "ein bisschen neurotisch". Seine größte Angst: dass sich irgendwann einmal die Kehle des Jungen zuschnüren und er keine Luft mehr bekommen könnte.

Taylor McGrath (34) ließ seinen Spross die Erdnussbutter direkt vor der Notaufnahme probieren und wartete danach einige Zeit im Auto ab, ob der Kleine auf die Creme reagieren würde. © Montage: Screenshots/Instagram/taylorandlermcgrath, 123RF/liudmilachernetska

"Ich habe gesehen, wie heftig anaphylaktische Reaktionen sein können", sagte der US-Amerikaner im Interview mit People. Das Magazin wurde auf McGrath aufmerksam, nachdem er für ein Video, das er auf Instagram und TikTok gepostet hatte, insgesamt mehr als elf Millionen Views einheimste.

Der 34-Jährige filmte sich und Kingston dabei, wie beide im Auto sitzen und der Kleine zum ersten Mal in seinem Leben Erdnussbutter probieren sollte. Aus Angst, dass der damals sieben Monate alte Junge allergisch reagieren könnte, sollte die Verkostung nicht daheim in der Küche, sondern direkt vor den Türen der örtlichen Notaufnahme stattfinden.

"Manche Leute mögen mich als überfürsorglich bezeichnen, aber ich liebe meinen Sohn mehr als alles andere. Ein paar Minuten die Straße hinunter zum Krankenhaus zu fahren, gab mir ein beruhigendes Gefühl", erklärte McGrath die Situation.

Zuvor hatte er seinen Ehemann Blake und die übrige Familie über den kuriosen Plan informiert. Seine mehr als 200.000 Follower nahm der Dadfluencer online mit.