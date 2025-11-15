Rekordkunstwerk: Größte Tiercollage der Welt hängt ab sofort in Rheinland-Pfalz

8.000 Hunde und Katzen wurden in dem XXL-Kunstwerk verewigt. Im rheinland-pfälzischen Föhren hängt ab sofort die größte Tierfoto-Collage der Welt.

Von Laszlo Pinter Föhren - Ein Tierfutterhersteller in Rheinland-Pfalz hat einen Weltrekord aufgestellt: An der Fassade der neuen Produktionshalle von Vet-Concept hängt die größte Tierfoto-Collage der Welt, zertifiziert vom Rekordinstitut für Deutschland (RID).

Insgesamt 8000 Haustiere wurden in dem XXL-Kunstwerk verewigt. © Laszlo Pinter/dpa Für das Projekt hatten Kundinnen und Kunden Tausende Fotos ihrer Haustiere eingesandt. Insgesamt 8000 Tiere wurden in dem XXL-Kunstwerk verewigt. Die mehr als 1000 Quadratmeter große Collage bedeckt eine komplette Hallenwand. Kurioses Vater fährt zur Notaufnahme und lässt Sohn Erdnussbutter kosten: Der Grund ist kurios Die Idee sei im Sommer unter der Dusche entstanden, sagte Geschäftsführer Sebastian Schlatter, "das wissen inzwischen wirklich viele."