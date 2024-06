Ramen-Rückruf wegen zu viel Schärfe: Behörde warnt vor Vergiftung

Dänemark - In den Dänemark wurden mehrere scharfe Ramen-Produkte des südkoreanischen Unternehmens Samyang zurückgerufen. Die Lebensmittelbehörde warnen am Dienstag vor drei verschiedenen Sorten der angebotenen Nudeln.

Capsaicin ist der Stoff in den Chilis, der das brennende Gefühl im Mund verursacht. Verbrauchern, die die Produkte bereits gekauft haben, wird geraten, sie ins Geschäft zurückzubringen oder direkt zu entsorgen.

Auf der Internetseite der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde wird angegeben, die Produkte "werden zurückgerufen, da der Gesamtgehalt an Capsaicin in den Produkten das Risiko einer akuten Vergiftung birgt".

Online sorgte die Meldung für eine Menge Spaß und führte zu wilden Spekulationen darüber, wie viel Schärfe die Dänen wohl ertragen könnten. Samyang will sich jetzt die Vorschriften in Dänemark genauer ansehen und dann reagieren, schließlich kam es bis jetzt noch in keinem Land zu einer derartigen Reaktion.