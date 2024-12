Rassismus am Flughafen: Vogue-Fotograf und Familie von Frau beleidigt!

USA - Unglaublicher Fall von Rassismus am Flughafen: Ein Hochzeitsfotograf und seine Familie wurden von einer Frau massiv beleidigt.

Pervez Taufiq (50) reiste mit seiner Familie und wurde bei der Ankunft am Flughafen von einer Frau rassistisch beleidigt. © Screenshot/Instagram/ptaufiqphotography

Pervez Taufiq (50) reiste vergangene Woche mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Söhnen nach Los Angeles, als er von einer anderen Passagierin verbal angegriffen wurde.



Wie die New York Post nun berichtete, gab der Fotograf an, die Frau habe seinen Sohn, der im Flugzeug neben ihr saß, "belästigt".

Sie habe ihn gefragt, ob er Inder sei, woher er komme und gedroht, sie werde mit seinen Eltern sprechen.

Später, während der Busfahrt vom Flugzeug zum Flughafen, fing die Frau an, die kleine Familie zu beleidigen.

"Deine Familie kommt aus Indien, du hast keinen Respekt, du hast keine Regeln, du glaubst, du kannst jeden schubsen, schubsen, schubsen, schubsen. Das ist es, was ihr denkt, was ihr seid. Ihr seid total verrückt", sagte sie in einem von Taufiq aufgenommenen Video.