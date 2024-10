Reiter auf Abwegen: Zwei Pferde stürmen Fast-Food-Laden!

Gabe Godbeer filmte zwei Reiter, die in eine Pommesbude ritten. © Screenshot/TikTok/unluckygobs

Der 22-jährige Gabe Godbeer filmte den Moment und stellte das Video auf TikTok.

Auf dem Heimweg sei er an dem Fast-Food-Laden vorbeigekommen, in dem er früher gearbeitet habe. Er sei hineingegangen, um sicherzustellen, dass alle "überlebt" hätten, weil er wisse, wie stressig es dort manchmal sei, doch dann der überraschende Moment!

"Ein Pferd kam herein, und ich dachte mir: Was zum Teufel ist hier los? Also holte ich mein Handy heraus und filmte, und dann kam noch ein zweites Pferd", sagte der 22-Jährige gegenüber The Sun.

Er berichtete, dass viele Leute im Restaurant gewesen seien, die gerade bedient wurden, als es passierte. Alle seien überrascht gewesen, und die Menschen um ihn herum hätten es amüsant gefunden.