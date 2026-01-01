Rentnerin kauft falschen Lottoschein - und gewinnt gigantische Summe

Johnston City (USA) - So kann man doch frohen Mutes ins neue Jahr starten: Eine Rentnerin aus dem US -Bundesstaat Illinois wurde durch eine kleine Verwechslung um eine große Summe reicher. Bei einer regionalen Online- Lotterie vertippte sich die ehemalige Lehrerin - und knackte dank ihres Fehlers einen 250.000 Dollar (rund 213.000 Euro) schweren Jackpot!

Rentnerin Holly kann sich über eine stattliche Summe freuen. © Illinois Lottery

Wie die Illinois Lottery kurz vor Silvester mitteilte, hatte die Frau namens Holly den sogenannten "FastPlay Jackpot" des "$20 Magnificent Multiplier"-Spiels geknackt.

Dabei wollte die Rentnerin aus Johnston City eigentlich gar nicht mit 20, sondern nur mit 2 Dollar spielen - die Chance auf eine Viertelmillion Dollar hätte es bei dem Spiel allerdings gar nicht gegeben!

"Ich hatte gerade einen Film geschaut und versehentlich das Ticket für 20 Dollar ausgewählt", gestand sie nach ihrem überraschenden Gewinn.

Die US-Amerikanerin erinnerte sich an den Moment ihres vermeintlichen Fehlgriffs: "Mist! So viel wollte ich gar nicht ausgeben", habe sie dabei gedacht - nur um wenig später ihr blaues Wunder zu erleben.

Sie habe zu Hause an ihrem Schreibtisch gesessen und konnte gar nicht sofort realisieren, dass sie tatsächlich den Jackpot geknackt hatte, berichtete Holly. "Ich dachte ehrlich gesagt, mein Computer sei abgestürzt!"