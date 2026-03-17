Reporterin wird während Live-Übertragung von Bär überrascht

Monrovia (Kalifornien/USA) - Was war das denn für ein außergewöhnliches Photobomber? Während einer Live-Übertragung im US -Bundesstaat Kalifornien zeigte sich ein Schwarzbär von seiner besten Seite und crashte die Berichterstattung.

Reporterin Erin Myers schaute nicht schlecht, als plötzlich ein Bär hinter ihr auftauchte. © Screenshot/Facebook/Erin Myers

Die KTLA5-Reporterin Erin Myers war am Sonntag bereits früh auf den Beinen, um in Monrovia über eine dort stattgefundene Bärenbegegnung zu sprechen. Ironischerweise wurde sie dabei selbst zur Augenzeugin. Wie der Sender mitteilte, ereignete sich die Begegnung gegen 9 Uhr (Ortszeit).

Nachdem der Fernsehsender aus Los Angeles von einigen Monrovia-Anwohnern erfahren hatte, dass sich ein Bär in der Nachbarschaft herumtreibt, wollte sich das Nachrichtenportal selbst ein Bild von der Lage machen.

Bereits wenige Sekunden nach Myers' Berichterstattung tauchte hinter ihr ein neugieriger Schwarzbär auf und lief auf die Reporterin sowie ihr Team zu. All das geschah live im TV.

Sowohl die Mitarbeiter vor Ort als auch im Studio waren außer sich. "Und ja, wir alle sehen den Bären da oben rechts", bestätigte die Moderatorin Megan Telles während der Echtzeitübertragung.

Das KTLA5-Team zeigte sich über den ungeplanten Überraschungsauftritt des Tieres äußerst erfreut. Freudenrufe und Aufschreie wie "Wow!" waren im Hintergrund zu hören.