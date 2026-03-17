Reporterin wird während Live-Übertragung von Bär überrascht
Monrovia (Kalifornien/USA) - Was war das denn für ein außergewöhnliches Photobomber? Während einer Live-Übertragung im US-Bundesstaat Kalifornien zeigte sich ein Schwarzbär von seiner besten Seite und crashte die Berichterstattung.
Die KTLA5-Reporterin Erin Myers war am Sonntag bereits früh auf den Beinen, um in Monrovia über eine dort stattgefundene Bärenbegegnung zu sprechen. Ironischerweise wurde sie dabei selbst zur Augenzeugin. Wie der Sender mitteilte, ereignete sich die Begegnung gegen 9 Uhr (Ortszeit).
Nachdem der Fernsehsender aus Los Angeles von einigen Monrovia-Anwohnern erfahren hatte, dass sich ein Bär in der Nachbarschaft herumtreibt, wollte sich das Nachrichtenportal selbst ein Bild von der Lage machen.
Bereits wenige Sekunden nach Myers' Berichterstattung tauchte hinter ihr ein neugieriger Schwarzbär auf und lief auf die Reporterin sowie ihr Team zu. All das geschah live im TV.
Sowohl die Mitarbeiter vor Ort als auch im Studio waren außer sich. "Und ja, wir alle sehen den Bären da oben rechts", bestätigte die Moderatorin Megan Telles während der Echtzeitübertragung.
Das KTLA5-Team zeigte sich über den ungeplanten Überraschungsauftritt des Tieres äußerst erfreut. Freudenrufe und Aufschreie wie "Wow!" waren im Hintergrund zu hören.
Während der Live-Übertragung schnüffelte der Bär an einer Falle
Der riesige Vierbeiner näherte sich der Reporterin, blieb allerdings abrupt an einer Konstruktion stehen. "Man kann sehen, wie der Bär tatsächlich in die Falle geht, oder nein, er wollte gerade hineingehen, aber jetzt geht er wieder heraus", beschrieb Myers das sich vor ihr abspielende Szenario.
Der Besitzer des Hauses vermutete gegenüber dem Fernsehsender, dass es sich bei dem Vierbeiner um eine Bärenmutter handle - bestätigt wurde das bislang jedoch nicht.
Kurz nach dem spektakulären Auftritt des Schwarzbären wurde das "California Department of Fish and Wildlife" kontaktiert. Die zuständige Behörde ist derzeit vor Ort, um den Vierbeiner einzufangen und aus der Stadt zu bringen.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Facebook/Erin Myers/LOIC VENANCE / AFP