Rodel-Unfall! Männer machen Schlittenfahrt in heißer Sommernacht

In Polen kamen zwei betrunkene Männer auf die Idee, mitten in einer heißen Sommernacht mit dem Schlitten zu fahren. Den banden sie an einem Auto fest. Unfall!

Von Simone Bischof

Hrud (Polen) - Ein bisschen Spaß muss sein, das dachten sich wohl zwei Männer in Polen. Nachdem beide ordentlich einen gepichelt hatten, kamen sie auf eine ungewöhnliche Idee. Zwei Freunde (27, 31) tranken erst zusammen Alkohol und banden dann einen Schlitten an ihrem VW Passat fest. Der jüngere Mann setzte sich hinters Steuer, der ältere auf den Schlitten. © KMP Biała Podlaska (Polizei Biała Podlaska) In betrunkenem Zustand beschlossen ein 27-Jähriger und sein 31-jähriger Kumpel, mitten in einer heißen Sommernacht im Juli eine Schlittenfahrt zu unternehmen. Kurzum befestigten sie am Montag nach Mitternacht den Schlitten an einem Auto und los ging's! Weit kamen die Beiden jedoch nicht. Laut Mitteilung der Polizei der Stadt Biała Podlaska blieb der Rodel in der Gemeinde Hrud, Woiwodschaft Lublin, in einer Kurve am Straßenrand hängen und der darauf sitzende ältere Mann prallte gegen den Zaun eines Grundstücks. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für einen Alkoholtest wurde ihm Blut abgenommen. Wie sich herausstellte, hatte der jüngere Fahrer des VW Passat zum Unfallzeitpunkt 1,5 Promille intus. Er gestand, dass ihnen die Idee zum "Spaß" gekommen sei. Der dürfte ihm jedoch inzwischen vergangen sein ... Der unverantwortliche "Spaß" endete für einen 36-Jährigen im Krankenhaus, der 27-jährige VW-Fahrer muss sich vor Gericht verantworten. © KMP Biała Podlaska (Polizei Biała Podlaska) Denn bald muss sich der 27-Jährige wegen seines unverantwortlichen Verhaltens vor Gericht verantworten. Ihm drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu 4,5 Jahren, eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 bis 60.000 Złoty (rund 2250 bis 13.500 Euro) und ein Fahrverbot von drei bis 15 Jahren.

Titelfoto: KMP Biała Podlaska (Polizei Biała Podlaska)