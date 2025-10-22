Frau denkt, sie macht süßes Pärchenfoto: Als sie dann näher hinsieht, durchfährt sie der Schock

Toronto (Kanada) - Ein eigentlich romantisches Shooting eines Paares aus Kanada endete mit einer gruseligen Entdeckung, die den niedlichen Schnappschuss direkt zunichtemachte.

Das Pärchenfoto zweier Kanadier hielt ein gruseliges Detail bereit ... © Screenshot/TikTok/megandoron

Megan Doron war mit ihrer Familie wie schon so oft auf einer Cranberry-Farm gewesen und hatte sich dort unter anderem auch mit ihrem Freund ablichten lassen.

Das entstandene Foto wirkt auf den ersten Blick wie ein richtig süßes Pärchenfoto: Umringt von herbstlich gefärbten Blättern und Wiesen stehen Megan und ihr Partner kuschelnd in der goldenen Sonne und strahlen mindestens genauso fröhlich in die Kamera.

"Zu Hause habe ich sie mir angesehen", erinnert sich die Kanadierin gegenüber Newsweek an die Fotos. "Zuerst ist es mir gar nicht aufgefallen, aber dann dachte ich: OMG! Und habe sie sofort an meine Schwestern geschickt."

Megan hatte nämlich erst beim näheren Hinsehen bemerkt, dass ihr Kopf einen mehr als mysteriösen Schatten auf dem Oberkörper ihres Freundes hinterlassen hatte. Die Silhouette mit der langen Nase und dem hervorstechenden Kinn wirkt wie das Profil einer völlig fremden Person.

"Ich dachte, das wäre ein schönes Bild mit meinem Freund", erklärt die junge Frau etwas enttäuscht auf TikTok, wo sie das Bild veröffentlichte und mehr als acht Millionen Aufrufe einheimste.