Nach Mega-Raub in Paris: Louvre-Juwelen plötzlich auf Flohmarkt-Plattform?

Frankreich - Auf der beliebten Secondhand-Plattform " Vinted " sorgen derzeit einige ganz besondere Schmuckangebote für Aufsehen.

Am Sonntagmorgen waren Täter in den weltberühmten Louvre in Frankreich eingedrungen. © Alexander Vasilyev/TASS via ZUMA Press/dpa

Wie aus mehreren Anzeigen hervorging, boten vor allem Nutzer aus Frankreich Schmuck an, den sie aus dem kürzlich ausgeraubten Louvre in Paris gestohlen haben wollten. Offenbar als makabren Scherz, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Am Sonntagmorgen waren Täter in das Museum in Frankreich eingedrungen, hatten mehrere Juwelen entwendet und sich anschließend aus dem Staub gemacht.

Die Diebe entkamen dabei mit acht kostbaren Schmuckstücken, die einst früheren Königinnen und Kaiserinnen gehörten. Darunter mit Edelsteinen besetzte Diademe, Halsketten, Ohrringe und Broschen.

Nun wurden die angeblichen Juwelen auf Vinted zum Verkauf angeboten, und das zu Preisen ab 30.000 Euro, obwohl der tatsächliche Wert des Diebesguts auf rund 88 Millionen Euro geschätzt wird.