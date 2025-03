106-Kilo-Frau nimmt ganz viel ab: Neuer Look haut nicht nur sie aus den Socken

Ventura (Kalifornien) - Von 106 auf 56 Kilogramm: Sara Conde (22) aus dem kalifornischen Ventura kann heute selbst nicht glauben, wie anders sie aussieht, seit sie sich durch ihre Diät gekämpft hat. Doch nicht nur der Rechtsanwaltsgehilfin geht es so, sondern auch einem Millionenpublikum auf TikTok.

Das Abnehmen sei dann kein Zuckerschlecken gewesen und habe neue Probleme geschaffen, so die 22-Jährige.

"Meine Ernährung bestand vorher aus großen Mengen Junkfood – Süßigkeiten, Eiscreme, Limonade und Fastfood. Nach jeder Mahlzeit habe ich immer Platz für ein Dessert gelassen", sagte Conde kürzlich in einem Interview mit Newsweek .

Conde hat es sich leicht gemacht: Sie ging täglich 20 Minuten spazieren oder machte ein Training ähnlicher Länge. Zudem stellte sie ihre Ernährung auf weniger Kalorien um - also die absoluten Basics.

So sieht Sara Conde (22) heute rund 50 Kilo leichter aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/saraa_conde

"Abnehmen hat nicht alles auf magische Weise gelöst", sagte die Kalifornierin. Es gebe immer noch Unsicherheiten "und, ehrlich gesagt, neue Probleme - wie den Umgang mit schlaffer Haut oder die Erkenntnis, dass Gewichtsverlust nicht automatisch glücklich macht", fügte sie gegenüber dem US-Magazin hinzu.

Dennoch hat Conde viel Selbstvertrauen gewonnen, feiert ihre Erfolge gerne regelmäßig auf TikTok, wo sie sich auch bei inzwischen harten Trainingseinheiten im Fitnessstudio zeigt.

Auf Naschen und Co. will sie unterdessen nicht verzichten. "Aber anstatt eine ganze Tüte Süßigkeiten auf einmal zu essen, esse ich nur ein paar Stücke", so die 56-Kilo-Frau.

Unterm Strich bleibt Conde aber weiterhin selbstkritisch: "Ich bereue, dass ich mich nicht früher auf den Muskelaufbau konzentriert habe. Es war eine Reise und ich bin immer noch dabei, alles herauszufinden."