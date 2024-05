Sauf-"WM" in Deutschland: Trinken für den guten Zweck

Elmshorn - Ein Tennisball, eine leere Flasche und ordentlicher Bier-Durst - das sind die Zutaten für das Spiel Flunkyball bzw. Bierball. Am heutigen Donnerstag (9.30 Uhr) kommen in Elmshorn wieder Menschen aus aller Welt zur Flunkyball-"Weltmeisterschaft" zusammen.

Am heutigen Donnerstag wird in Elmshorn wieder die Flunkyball-"Weltmeisterschaft" ausgetragen. Die Teams treten für den guten Zweck gegeneinander an. (Archivfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Dort soll am Vatertag erneut Geld für den guten Zweck gesammelt werden. Die Einnahmen bei dem Turnier gehen in diesem Jahr an die Frauenberatung Elmshorn.

Bei den vergangenen Events sei bisher insgesamt eine Summe von etwa 15.000 Euro "ertrunken" worden, teilte Alex Matzkewitz vom Flunkyball-"WM"-Verein mit.

Bei Flunkyball, auch Bierball genannt, treten zwei Teams gegeneinander an. 64 Teams sind es in Elmshorn. Mit einem Tennisball muss eine leere Flasche auf der Mittellinie eines Spielfelds umgeworfen werden. Fällt die Flasche um, setzen die Teammitglieder an und trinken so schnell wie möglich ihr Bier.

Währenddessen rennt ein Spieler der gegnerischen Mannschaft zur Mitte, stellt die Flasche wieder auf und hält den Ball in die Luft - in diesem Moment muss mit dem Trinken aufgehört werden. Gewonnen hat das Team, das seine Bierflaschen zuerst leert.