Mutter traut ihren Ohren kaum, als sie hört, was kleine Tochter durchs Babyfon ruft

Charleston (USA) - Eine Mutter aus den USA versuchte mit einem speziellen Training das Thema "Schlaf" bei ihrer Tochter zu optimieren. Was die Kleine dabei offenbar durchs Babyfon quasselte, ließ die Familie aufhorchen.

Sie und ihr Partner blieben aber dem Schlaftraining gemäß hart und betraten das Zimmer des kleinen Kindes nicht. Irgendwann schien sich ihre Tochter dann auch beruhigt zu haben und war eingeschlafen.

Auch Karlis Tochter wollte in jener Nacht keine Ruhe geben: "Sie war schon immer sehr wortgewandt, aber um 23 Uhr registrierten unsere erschöpften Gehirne nur: 'Warum schreit dieses Mädchen immer noch?'", erinnert sich die US-Amerikanerin gegenüber Newsweek .

Oft werden die Kinder bei jenen umstrittenen Methoden sich ganz allein überlassen und dürfen auch bei Weinen nicht getröstet werden.

Karli Paradise-Sabecky aus Charleston wollte mit dem Schlaftraining erreichen, dass ihre jüngste Tochter selbstständig lernt, einzuschlafen und sich darüber hinaus auch im Falle des nächtlichen Aufwachens selbst beruhigen kann.

Karli Paradise-Sabecky wollte mit Schlaftraining erreichen, dass ihre Tochter sich selbst beruhigt und einschläft. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/fullbloom.parenting

Neugierig überprüfte Karli am nächsten Morgen dann die Aufnahmen des Babyfons, um herauszufinden, was in den Nachtstunden im Kinderzimmer los gewesen war. "Wir waren schockiert über das, was wir zu hören glaubten", so die Mutter, die unter anderem vier Stieftöchter hat. Für sie und ihren Mann klang es ganz so, als habe das Mädchen immer wieder lautstark "Hey, f*ck you!" (zu Deutsch: "Hey, f*ck dich") gerufen.

"Wir spielten die Aufnahme immer wieder ab und fragten uns, wo um Himmels willen sie diesen Satz aufgeschnappt haben könnte – zumal wir zu Hause nicht herumlaufen und Leute auf diese Weise zurechtweisen, und sie zudem eine christliche Kita besucht", so Karli.

Nach einer Weile konnten die besorgten Eltern dann aber Entwarnung geben: Sie stellten fest, dass ihre Tochter wohl stattdessen "Hey, back here!" (zu Deutsch: "Hey, kommt her!") geschrien hatte. "Es schien, als wollte sie uns zurück ins Zimmer holen; sie wiederholte es auch, als ihr Vater nach unten ging", schlussfolgert ihre Mutter.

Belustigt teilte sie die Aufnahme später auf ihrer Instagramseite. "Die Dinge, die sich in dem Moment absurd anfühlen, werden oft zu unseren schönsten Familienerinnerungen", sagt Karli.

Übrigens: Was deutsche Experten mittlerweile von Schlaftrainings halten, kann man hier nachlesen.