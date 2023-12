Schlangenfängerin soll Giftnatter aus Wohnung entfernen: Doch damit hat sie nicht gerechnet

Mount Warrigal (Australien) - Schlangen sind in Australien weit verbreitet - sehr zum Leidwesen vieler Bewohner. Während gerade Pythons trotz ihrer bedrohlichen Größe vergleichsweise harmlos sind, da sie kein tödliches Gift produzieren, sorgen andere ihrer Artgenossen für noch mehr Schrecken. So erging es Mitte des Monats auch mehreren Hausbewohnern in Mount Warrigal, die sich sicher waren, eine Rotbauchschwarzotter in ihrem Zuhause entdeckt zu haben. Schnell riefen sie bei den "Illawarra Snake Catchers" an. Doch dann nahm die Angelegenheit eine kuriose Wendung.