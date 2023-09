Schlimmste Date-Erfahrung ever: Frau packt aus, was Typ mit ihr abgezogen hat

Netz - Schon nach dem ersten Date hatte sie kein gutes Gefühl. Dennoch wagte Titi Summer (39) ein zweites Treffen mit dem Mann. Am Ende zog sie ein bitteres Fazit: Es sei die "schlimmste Dating-Erfahrung" gewesen, die sie je gemacht habe. Was hatte der Kerl nur abgezogen?

Irgendetwas musste der Mann zumindest am Anfang richtig gemacht haben. So schrieb die 39-Jährige: "Wir haben uns so gut verstanden und das Gespräch hat gut geklappt. Aber es gab ein Warnsignal: Während unseres Dates erwähnte er ein paar andere Frauen, mit denen er früher ausgegangen war."

Erneut habe der Mann von den anderen Frauen gesprochen, mit denen er sich in der Vergangenheit getroffen habe. Trotzdem sei er bereits nach dem zweiten Date auf die kuriose Idee gekommen, gemeinsam mit ihr Urlaub zu machen.

"Ich sagte, dass ich mir nicht sicher sei, aber dass ich wieder mit ihm essen gehen würde. Da erfuhr ich etwas Schockierendes", schrieb Summer.



Sie habe auf ihrem YouTube-Kanal ein Video von einem jungen Mädchen empfohlen bekommen. In dem Clip sei die Stimme ihres Dates zu hören gewesen.

"Ich klickte auf ein weiteres kurzes Video und erfuhr, dass er am selben Tag ein Date mit mir und ihr hatte. Ich habe gesehen, dass sie an einem bestimmten Tag nachts ein Video gepostet hat, in dem seine Sonnenbrille zu sehen war. Ich war total schockiert", so Summer.

Heute sei sie heilfroh, diese Videoempfehlung auf YouTube bekommen zu haben. Den Kontakt zu dem Typen habe sie natürlich abgebrochen.