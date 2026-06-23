Tornado reißt Haus in Stücke: Mann ist mittendrin und filmt alles

Illinois (USA) - "Da wütet draußen gerade ein Tornado": Mit diesen Worten startete Trevor Jason Kreke am 17. Juni ein Handy-Video, um einem Kumpel vom Unwetter in seinem Wohnort Effingham (Illinois/USA) zu berichten. Plötzlich scheppert es, Glas splittert. Dann wird es dunkel ...

Trevor Jason Kreke hatte mindestens einen Schutzengel, als ein Tornado sein Mietshaus in Trümmer legte und er mittendrin war. © Montage: Screenshots/TikTok/trevorkreke

... und die Aufnahme bricht ab. Der Wirbelsturm hatte Trevors Mietshaus erwischt, er selbst war mittendrin. Als wieder Ruhe eingekehrt war, veröffentlichte der US-Amerikaner Mitschnitte des Horrors bei TikTok.

Mit Schrammen auf den Händen und einer völlig zerzausten Frisur meldet sich Trevor aufgelöst aus seinem Haus – oder besser gesagt: aus den Trümmern.

"Das ganze Haus wurde gerade in Stücke gerissen. Ich wurde durch mein Haus geschleudert", sagt er in dem Video.

Trevor muss einen Schutzengel gehabt haben. Bis auf die kleinen Blessuren passierte ihm nichts. Seine Aufnahmen zeigen derweil, wie heftig der Tornado gewütet hatte. Löcher klaffen in den Holzwänden, Bretter liegen überall auf der Wiese vor dem Haus verstreut. Ein massiver Baum auf dem Grundstück ist einfach weggeknickt.