Schnell-Restaurant ist völlig überlastet: Was ein Gast dann tut, lässt kaum jemanden kalt

Tennessee (USA) - Selbst ist der Mann! Diesen Spruch scheint Tyler Johnston aus Tennessee wirklich verinnerlicht zu haben. Denn als er kürzlich mit seiner Frau und einem Freund in einem Wendy's-Diner essen war, stapelten sich dort die Bestellungen - die Schlange wurde auch immer länger. Also beschloss Johnston, einfach mitzuhelfen!

In dem Wendy's Diner ging es hoch her. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kalynn_iff

Wie genau war es dazu gekommen? Johnstons vor Stolz platzende Ehefrau Kalynn Smotherman erzählte es diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

"Ein Mitarbeiter, dem Tyler von seiner früheren Tätigkeit bei Wendy’s erzählt hatte, kam auf uns zu und fragte scherzhaft: 'Könntest du dir eine Uniform überziehen und uns helfen?'"

Dass in jedem Witz ein Fünkchen Wahrheit steckt, zeigte sich schon kurz darauf. Johnston, der noch wusste, wie das Geschäft läuft, stand kurz darauf hinterm Tresen. Auf die Wendy's-Uniform verzichtete er allerdings.

Seine begeisterte Ehefrau zückte daraufhin ihr Handy, machte mehrere Aufnahmen des Einsatzes ihres Mannes, der sich phasenweise auch am Drive-in abspielte.

Als sie den Clip Anfang der Woche auf TikTok einstellte, platzte bald darauf die nächste Bombe.