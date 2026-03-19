Schnell-Restaurant ist völlig überlastet: Was ein Gast dann tut, lässt kaum jemanden kalt
Tennessee (USA) - Selbst ist der Mann! Diesen Spruch scheint Tyler Johnston aus Tennessee wirklich verinnerlicht zu haben. Denn als er kürzlich mit seiner Frau und einem Freund in einem Wendy's-Diner essen war, stapelten sich dort die Bestellungen - die Schlange wurde auch immer länger. Also beschloss Johnston, einfach mitzuhelfen!
Wie genau war es dazu gekommen? Johnstons vor Stolz platzende Ehefrau Kalynn Smotherman erzählte es diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
"Ein Mitarbeiter, dem Tyler von seiner früheren Tätigkeit bei Wendy’s erzählt hatte, kam auf uns zu und fragte scherzhaft: 'Könntest du dir eine Uniform überziehen und uns helfen?'"
Dass in jedem Witz ein Fünkchen Wahrheit steckt, zeigte sich schon kurz darauf. Johnston, der noch wusste, wie das Geschäft läuft, stand kurz darauf hinterm Tresen. Auf die Wendy's-Uniform verzichtete er allerdings.
Seine begeisterte Ehefrau zückte daraufhin ihr Handy, machte mehrere Aufnahmen des Einsatzes ihres Mannes, der sich phasenweise auch am Drive-in abspielte.
Als sie den Clip Anfang der Woche auf TikTok einstellte, platzte bald darauf die nächste Bombe.
Virales TikTok-Video sammelt in wenigen Tagen Millionen Klicks ein
Denn das kuriose Video hat seitdem satte 9,5 Millionen Klicks und mehr als zwei Millionen Likes eingesammelt. Smotherman schreibt neben dem Clip: "Bin so froh, ihn geheiratet zu haben."
Ihre Schwärmerei ging gegenüber dem US-Magazin noch weiter. Alle hätten ihren Mann an dem Abend geliebt, so die Gattin. "Ich habe diesen Beitrag geteilt, um die Leute zum Lachen zu bringen und ihm meine Dankbarkeit für seine Hilfe zu zeigen", erklärte sie.
Doch natürlich weiß auch Smotherman, dass es mehr war als nur ein netter Spaß, spontan in dem Restaurant auszuhelfen.
"Ich glaube, er ist so beliebt geworden, weil er die gute Seite der Menschlichkeit zeigt und es da draußen geduldige Menschen gibt, die bereit sind zu helfen", sagte die US-Amerikanerin abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kalynn_iff