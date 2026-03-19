Frau staunt nicht schlecht, was sie nach Oscar-Verleihung in Müllcontainer findet
Hollywood (USA) - Was passiert eigentlich mit dem roten Teppich nach der Oscarverleihung? Immerhin sind darüber unzählige Stars aus Hollywood flaniert. Die äußerst kuriose Antwort auf diese Frage liefert Paige Thalia in mehreren Postings auf ihrem TikTok-Account.
"Ich bin gerade in eine neue Wohnung in Hollywood gezogen und habe festgestellt, dass Teppiche das Teuerste sind, was man finden kann", erzählte die junge Frau jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Vergangene Woche hatte sie dann ein Schlüsselerlebnis: "Ich ging eines Abends mit meinem Hund am Dolby Theatre spazieren, als dort gerade für die Oscars aufgebaut wurde, und sah die Rollen des roten Teppichs."
Schließlich hatte Thalia einen Geistesblitz: Nach der Show würde der rote Teppich vermutlich einfach entsorgt werden. Aber wo und wann?
Ihr Plan, einfach am Montagmorgen vor Ort nach der Verleihung, ein Crewmitglied vom Abbau anzusprechen, schlug fehl. Denn zu Thalias Überraschung war der Teppich bereits komplett verschwunden.
Ihr Glück sollte sich dennoch bald wenden.
Paige Thalia zeigt ihre erfolgreiche Suche auf TikTok
Denn als die Kalifornierin in der Nähe des El Capitan Theatre entlangging, sah sie, dass ein paar Securitys neben einigen Müllcontainern herumstanden.
Thailia fasste all ihren Mut zusammen und ging zu ihnen. "Es waren Sicherheitsleute da, also fragte ich eine, ob ich es dürfe, und sie sagte einfach: 'Nur zu!'"
Kurz darauf schnappte sich die glückliche Finderin eine der Teppichrollen und machte sich von dannen. Auf TikTok feiert sie seitdem ihren Schatz und das TikTok-Publikum feiert mit: Mehr als acht Millionen Klicks haben ihre Postings bislang eingeheimst.
Den roten Teppich hat sie inzwischen in ihrer Wohnung verlegt. Doch Thalia hat auch eine schlechte Nachricht für all jene, die bereits Pläne schmieden, sich den roten Teppich der Oscars 2027 unter den Nagel zu reißen.
"Sie haben den Teppich von der Straße hinter einen gesicherten Zaun gebracht, sodass ihn niemand mehr mitnehmen darf (...) Ich befürchte, das liegt an meinem Video, das viele Leute angelockt hat. Nächstes Jahr wird das also wohl nicht mehr möglich sein", gab sie zu bedenken.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/hellopaigethalia