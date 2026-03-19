Frau staunt nicht schlecht, was sie nach Oscar-Verleihung in Müllcontainer findet

Hollywood (USA) - Was passiert eigentlich mit dem roten Teppich nach der Oscarverleihung? Immerhin sind darüber unzählige Stars aus Hollywood flaniert. Die äußerst kuriose Antwort auf diese Frage liefert Paige Thalia in mehreren Postings auf ihrem TikTok-Account.

Paige Thalia entdeckte nach der Oscarverleihung einen verdächtigen Container. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/hellopaigethalia

"Ich bin gerade in eine neue Wohnung in Hollywood gezogen und habe festgestellt, dass Teppiche das Teuerste sind, was man finden kann", erzählte die junge Frau jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Vergangene Woche hatte sie dann ein Schlüsselerlebnis: "Ich ging eines Abends mit meinem Hund am Dolby Theatre spazieren, als dort gerade für die Oscars aufgebaut wurde, und sah die Rollen des roten Teppichs."

Schließlich hatte Thalia einen Geistesblitz: Nach der Show würde der rote Teppich vermutlich einfach entsorgt werden. Aber wo und wann?

Ihr Plan, einfach am Montagmorgen vor Ort nach der Verleihung, ein Crewmitglied vom Abbau anzusprechen, schlug fehl. Denn zu Thalias Überraschung war der Teppich bereits komplett verschwunden.

Ihr Glück sollte sich dennoch bald wenden.