Schnelle Geburt: Baby kommt an Tankstelle zur Welt

County Durham (Großbritannien) - In der englischen Grafschaft County Durham hatte es ein Baby am Sonntag besonders eilig, zur Welt zu kommen und wurde an einem ungewöhnlichen Ort geboren.

Sarah Frost brachte ihr Baby an einer Esso-Tankstelle zur Welt. (Symbolbild) © 123rf/valmedia1

Wie Mirror berichtet, aß die schwangere Sarah Frost gerade ein von ihrer Schwiegermutter zubereitetes Hähnchen-Curry, als bei ihr plötzlich die Fruchtblase platzte und Wehen einsetzten - neun Tage vor dem errechneten Termin.

Ihre Schwägerin Danielle Charlton beschloss, sie selbst in ein nahegelegenes Krankenhaus zu fahren.

Bei einem Zwischenstopp an der Tankstelle ging es dann plötzlich ganz schnell. Das Köpfchen des Babys war bereits zu sehen, Danielle zögerte nicht lange und half Sarah auf dem Rücksitz des Autos bei der Entbindung.

"Ich war etwas besorgt, weil er leicht bläulich aussah und wir uns nicht im Krankenhaus befanden. Ich weiß noch, wie ich immer wieder sagte: 'Bitte wein, bitte wein' - und schließlich tat er es dann auch", erzählte Danielle.

Aus der Tankstelle eilten Menschen mit Laken und Handtüchern nach draußen, bevor kurz darauf die Sanitäter eintrafen.