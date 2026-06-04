Schock beim Parkscheinziehen: Besucher entdecken Schlange im Automaten

Kranj (Slowenien) - In der slowenischen Stadt Kranj staunten zwei Besucher nicht schlecht, als sie beim Lösen eines Parkscheins eine ungewöhnliche Entdeckung im Automaten machten.

Die Feuerwehr befreite die Schlange aus dem Automaten und setzte sie anschließend wieder in die Natur aus. © Facebook/Screenshot/Mestna občina Kranj

Wie das slowenische Nachrichtenportal 24ur berichtet, ragte plötzlich der Kopf einer Schlange aus dem Automaten.

Die beiden verständigten umgehend die Stadtverwaltung, die gemeinsam mit der Feuerwehr zum betroffenen Parkplatz ausrückte.

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, das Tier - offenbar eine ungiftige Würfelnatter - aus dem Automaten zu befreien und es unverletzt wieder in die Natur zu entlassen.