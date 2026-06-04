Totgeglaubter Bergführer überlebt fast eine Woche am Everest

Kathmandu - Ein Bergführer, der fast eine Woche lang am Mount Everest in Nepal vermisst worden war, ist am höchsten Berg der Welt lebend gefunden worden. Damit endete eine Suchaktion, die zuvor ernste Sorgen um sein Überleben hatte aufkommen lassen, wie Behördensprecher mitteilten.

Ein Sherpa, der fast eine Woche lang am Mount Everest vermisst worden war, konnte lebend gefunden werden. © Niranjan Shrestha/AP/dpa

Der 57-jährige Dawa Sherpa – auch bekannt als Hillary Dawa – von der ethnischen Gruppe der Sherpa war demnach zuletzt am 29. Mai in der Umgebung des auf etwa 7100 Meter Höhe gelegenen Camps III gesehen worden. Zu dem Zeitpunkt befand er sich auf dem Abstieg des 8849 Meter hohen Bergs, nachdem er einen polnischen Bergsteiger Richtung Gipfel geführt hatte.

Am Mittwoch war eine Suchaktion per Hubschrauber, die bis hinauf zu Camp III reichte, noch erfolglos geblieben. Am Donnerstag dann sahen Bergführer, die gerade Seile und Leitern für die endende diesjährige Saison abbauten, den Vermissten inmitten von Gletscherspalten nahe dem Khumbu-Eisbruch unmittelbar oberhalb des 5.364 Meter hoch gelegenen Basislagers entlanglaufen.

Der Mann wurde per Hubschrauber in Nepals Hauptstadt Kathmandu ausgeflogen und wird derzeit in einem Krankenhaus medizinisch behandelt.

Behördenvertreter und Expeditionsveranstalter erklärten, er befinde sich in gutem Gesundheitszustand.