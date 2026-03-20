Schock im eigenen Haus: DAS findet eine Sängerin hinter verschlossener Tür

USA - Die amerikanische Sängerin Sara Bareilles (46) lebte seit einigen Jahren in ihrem Haus auf dem Land. Eine kleine Tür, die bislang noch nie geöffnet worden war, öffnete sie schließlich zum ersten Mal – und machte dabei einen erschreckenden Fund!

Sara Bareilles (46) fand die Überreste mehrerer Tiere hinter einer zuvor stets verschlossenen Tür. © Screenshot/Instagram/sarabareilles

In einem Instagram-Video gewährte die 46-Jährige Einblicke in das, was sich dahinter befunden hatte. Sie erklärte, dass sie die geheimnisvolle Tür zuvor nie geöffnet und ihr keine Beachtung geschenkt hatte – bis Dreck herausfiel und sie handeln musste.

Als sie die Tür schließlich öffnete, folgte der Schock: Dahinter kamen Knochen toter Tiere zum Vorschein!

Doch Bareilles nahm das Ganze – zumindest teilweise – mit Humor und begann, vermutlich um ihre Nervosität zu überspielen, zu singen: "Wenn man auf dem Land lebt und eine Tür öffnet, die bisher immer verschlossen war, und sieht, wie etwas herausfällt, denkt man vielleicht: Ich sollte mal sehen, was drin ist."

Schnell wurde klar, dass der Schädel des Tieres mit Maden gefüllt war. Später stellte sich heraus, dass es sich um mehr als ein Tier handelte.

"Ich weiß nicht, was das ist. Es ist ein riesiger Drache. Was zum?", fuhr sie fort. Sie vermutete kurz darauf, dass es sich um den Kadaver und die Überreste eines großen Nagetiers handeln könnte, möglicherweise eines Waschbären.