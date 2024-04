"Wollen Sie mich verarschen?" Ehepaar fällt nach Schweiz-Urlaub aus allen Wolken

Florida (USA) - Ein Pärchen aus dem US-Bundesstaat Florida machte Urlaub in der Schweiz, besuchte Freunde, genoss die Landschaft. Nachdem die beiden wieder zu Hause waren, flatterte ihnen eine saftige Rechnung ins Haus.

Die Handy-Rechnung der US-Urlauber war höher als die Berge in der Schweiz. (Symbolbild) © 123RF/swisshippo

Rene Remund hatte Post von seinem Mobilfunkanbieter bekommen. Die Telekom stellte ihm die Nutzung von 9,5 Gigabyte an Daten in Rechnung.

So viel verbrauchte der Amerikaner, als er von der Schweiz aus nach Hause telefonierte, Nachrichten, Fotos und Urlaubsvideos mit seinem Handy verschickte.

Wie ABC Action News berichtete, schaute sich Remund das Schreiben der Telekom an und dachte, dass die dort veranschlagten 143 US-Dollar an Gebühren ein fairer Preis seien. Doch weit gefehlt. Einige Tage später bekam der Urlauber die Rechnung wieder in die Hände, diesmal blieb ihm aber der Mund offen stehen.

Statt der gedachten 143 US-Dollar wollte die Telekom 143.442,74 US-Dollar (rund 135.000 Euro) von ihm haben. Wie sich herausstellen sollte, verursachte Daten-Roaming jeden einzelnen Reisetag Tausende US-Dollar Mobilfunkgebühren.