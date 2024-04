30.04.2024 20:30 Mitten auf der Straße: Mann steigt aus Auto und ballert auf Waschbär

Bei Instagram ist auf einem Video zu sehen, wie ein Mann in New York mitten am Tag auf offener Straße auf einen Waschbären schießt.

Von Marcus Scholz

New York City (USA) - Eine Szene wie im Wilden Westen! Im New Yorker Stadtteil Queens eröffnete ein Mann auf offener Straße plötzlich das Feuer. Ein "Passant" schien ihm ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Pfoten hoch, sonst knallt es! Dieser Mann ist offenbar wenig tierlieb. © Screenshot/Instagram/bigbodylee Die skurrile Begebenheit ereignete sich am Sonntagvormittag. Auf einem Instagram-Video ist zu sehen, wie ein Mann neben der geöffneten Tür seines Autos steht und mit beiden Händen eine Pistole umklammert. Sein Ziel: Ein Waschbär, der sich auf dem Video am unteren Rand durchs Bild schleicht. Als der niedliche Vierbeiner auf dem Gehweg vor einem Haus in Sichtweite war, ertönte ein Schuss. Tatsächlich hatte der Mann auf den armen kleinen Kerl eine Kugel abgefeuert. Ob der Waschbär getroffen wurde oder er Glück im Unglück hatte, ist nicht bekannt. Der Schütze setzte sich nach dem Attentat auf alle Fälle in aller Seelenruhe zurück in seinen Geländewagen. So, als ob nichts gewesen wäre. Waschbären sind niedlich, mancherorts aber auch eine echte Plage. (Symbolbild) © 123RF/vronja Waschbären sind süß, aber nicht überall beliebt

Wie die New York Post berichtete, sei es nicht ungewöhnlich, dass die eigentlich nachtaktiven Tiere auch tagsüber auf der Suche nach Nahrung durch den Big Apple spazieren. Dabei machen sich die Säugetiere sicher nicht überall beliebt. Vor allem dann nicht, wenn sie private Mülltonnen nach Essbarem durchwühlen. Warum ausgerechnet der Waschbär von Queens ins Fadenkreuz geraten war, bleibt wohl das Geheimnis seines Widersachers mit der Pistole im Handschuhfach.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/bigbodylee, 123RF/vronja