Mann erfährt, dass er als Kind entführt worden ist: Was noch herauskommt, ist irre!

Nanyang (China) - Was ein Mann (36) aus China von seiner vermeintlichen Mutter erfuhr, sollte sein komplettes Leben auf den Kopf stellen: Im Streit stellte sich heraus, dass er nicht bei seinen leiblichen Eltern aufgewachsen war. Doch die ganze Wahrheit hielt noch viel mehr schockierende Wendungen bereit!

Nach 34 Jahren konnte ein Mann (36) aus China endlich seine leibliche Mutter in die Arme schließen. (Symbolbild) © 123rf/africapink

Zhang Lei aus dem chinesischen Nanyang lebte 34 Jahre lang völlig unwissend darüber, was seine eigentliche Identität war und was ihm als Kind zugestoßen ist.

Das alles sollte erst bei einem heftigen Streit mit seiner Mutter herauskommen, die ihm plötzlich eröffnete, dass er nicht ihr leibliches Kind sei, sondern adoptiert wurde. Doch das war noch nicht alles.

Der heute 36-Jährige entschied sich, nach dieser Enthüllung zusammen mit seiner schwangeren Ehefrau aus seinem Elternhaus auszuziehen. Anschließend machte er sich auf die Suche nach seinen wahren Eltern.

"Meine Frau sagte mir immer: 'Du solltest zumindest herausfinden, woher du kommst'", erinnert sich der Chinese laut News18.

Was er nicht ahnte: Auch seine leibliche Mutter versuchte, ihn indes zu finden. Die Frau namens Xiong Lianxian hatte nie die Hoffnung aufgegeben, dass ihr Sohn Liu Weiwei, der vor über drei Jahrzehnten 100 Kilometer entfernt in der Provinz Hubei verschwunden war, noch am Leben war.