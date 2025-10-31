Schwiegermutter fragt Braut um Outfit-Erlaubnis: Als diese das Kleid sieht, fehlen ihr die Worte

College Station (USA) - Eigentlich freute sich Kyra Bowyer (27) aus den USA auf ihre bevorstehende Hochzeit. Eine Anfrage ihres Schwiegervaters bezüglich des Outfits der Bräutigam-Mutter brachte die zukünftige Braut allerdings völlig aus der Fassung. Auf TikTok lässt die US-Amerikanerin nun mächtig Dampf ab und trifft bei ihren Zuschauern vor allem auf eins: vollstes Verständnis!

Braut Kyra Bowyer (27) wurde von ihrem Schwiegervater gefragt, ob seine Frau dieses Kleid zur anstehenden Hochzeit tragen dürfe. Kyra war alles andere als begeistert. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/kmacb98

Kurz vor der Trauung am 1. November erhielt Kyra eine Nachricht vom Vater ihres zukünftigen Ehemanns, Cory Odgen. Ihr Schwiegervater sollte im Auftrag seiner Frau Kory bei der Braut nachfragen, ob sie mit der Kleiderwahl ihrer Schwiegermutter einverstanden sei.

Als die 27-Jährige sah, welches Kleid Kory im Begriff war, auf der Hochzeit zu tragen, fehlten nicht nur ihr die Worte: "Ich musste einfach jemandem zeigen, was zum Teufel meine Schwiegereltern mir gerade geschrieben haben", erklärte die Texanerin in einem Video auf TikTok. Dort präsentierte sie auch das besagte Gäste-Outfit, was sich ihre zukünftige Schwiegermutter ausgesucht hatte.

Kory wollte auf der Feier ihres Sohnes ein funkelndes, perlenbesetztes Kleid in Silberweiß tragen, was nicht nur einen ziemlich sexy Beinschlitz hatte, sondern auch mehrere auffällige Cut-outs am Brustbereich.

Ein Kleid, was man vielleicht bei einem Hollywood-Star auf dem roten Teppich erwarten würde, aber nicht auf einer gemütlichen Scheunen-Hochzeit - vor allem als Gast!

Auch wenn Kyra eigentlich sprachlos über die Dreistigkeit ihrer Schwiegermutter war, antwortete sie Corys Vater sarkastisch: "Wurde unsere Hochzeit etwa ohne mein Wissen nach Las Vegas verlegt?" Eigentlich hatte Kory sich bereits vor Monaten auf ein blaues Kleid festgelegt, was laut der Braut "perfekt" zur Hochzeit und dem Farbschema passte.