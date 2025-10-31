Schwiegermutter fragt Braut um Outfit-Erlaubnis: Als diese das Kleid sieht, fehlen ihr die Worte
College Station (USA) - Eigentlich freute sich Kyra Bowyer (27) aus den USA auf ihre bevorstehende Hochzeit. Eine Anfrage ihres Schwiegervaters bezüglich des Outfits der Bräutigam-Mutter brachte die zukünftige Braut allerdings völlig aus der Fassung. Auf TikTok lässt die US-Amerikanerin nun mächtig Dampf ab und trifft bei ihren Zuschauern vor allem auf eins: vollstes Verständnis!
Kurz vor der Trauung am 1. November erhielt Kyra eine Nachricht vom Vater ihres zukünftigen Ehemanns, Cory Odgen. Ihr Schwiegervater sollte im Auftrag seiner Frau Kory bei der Braut nachfragen, ob sie mit der Kleiderwahl ihrer Schwiegermutter einverstanden sei.
Als die 27-Jährige sah, welches Kleid Kory im Begriff war, auf der Hochzeit zu tragen, fehlten nicht nur ihr die Worte: "Ich musste einfach jemandem zeigen, was zum Teufel meine Schwiegereltern mir gerade geschrieben haben", erklärte die Texanerin in einem Video auf TikTok. Dort präsentierte sie auch das besagte Gäste-Outfit, was sich ihre zukünftige Schwiegermutter ausgesucht hatte.
Kory wollte auf der Feier ihres Sohnes ein funkelndes, perlenbesetztes Kleid in Silberweiß tragen, was nicht nur einen ziemlich sexy Beinschlitz hatte, sondern auch mehrere auffällige Cut-outs am Brustbereich.
Ein Kleid, was man vielleicht bei einem Hollywood-Star auf dem roten Teppich erwarten würde, aber nicht auf einer gemütlichen Scheunen-Hochzeit - vor allem als Gast!
Auch wenn Kyra eigentlich sprachlos über die Dreistigkeit ihrer Schwiegermutter war, antwortete sie Corys Vater sarkastisch: "Wurde unsere Hochzeit etwa ohne mein Wissen nach Las Vegas verlegt?" Eigentlich hatte Kory sich bereits vor Monaten auf ein blaues Kleid festgelegt, was laut der Braut "perfekt" zur Hochzeit und dem Farbschema passte.
Schwiegermutter macht Braut mit Outfit-Wahl fassungslos
"Als ich die Nachricht bekam, wusste ich sofort, dass ich meinen Verlobten anrufen musste, weil ich es einfach nicht fassen konnte, dass sie das ernst meinte", erinnert sich die US-Amerikanerin gegenüber PEOPLE. Demnach wäre auch ihr Verlobter "total fassungslos" gewesen und hätte sich vor den Kopf gestoßen gefühlt.
Abgesehen davon, dass das Outfit überhaupt nicht zur rustikalen Landhochzeit passen würde, wäre es auch frech, ein derart weißes und übertriebenes Kleid als Brautmutter zu tragen, so Kyra. "Ich finde es respektlos." Allerdings käme der Vorfall nicht allzu überraschend, schließlich sei die Beziehung zu ihrer Schwiegermutter schon immer "wechselhaft" und hätte "schwierige Phasen" gehabt.
Sonst würde sie die Streitigkeiten "unter den Teppich kehren", diesmal wollte Kyra aber für sich einstehen und stellte klar, dass das Outfit keine Option wäre.
Ihr Video auf TikTok wurde mittlerweile über zwei Millionen Mal angeklickt. Die 27-Jährige wird von den Zuschauern dafür gefeiert, dass sie ihren Schwiegereltern Grenzen gesetzt hat. "Steht für euch ein und habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr auf euren Wünschen für euren großen Tag besteht!", rät sie anderen.
Kory habe übrigens nun zwei neue Kleider gekauft - welches sie auswählt und wie dies am Ende aussehen wird, wird die Braut erst an ihrem großen Tag erfahren ...
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/kmacb98