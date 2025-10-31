Sohn fällt aus allen Wolken, als ihm Mutter erklärt, woher er seinen verhassten Vornamen hat

Pennsylvania (USA) - Er konnte ihn noch nie leiden. Doch erst jetzt hat Kyle (24) erfahren, wo er seinen ungeliebten Vornamen herhat.

Kyle fällt die Kinnlade herunter während ihm seine Mutter die Geschichte seines Vornamens erzählt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/vanessa_p_44

In einem Video, das seit Anfang der Woche auf TikTok viral geht, ist der Moment zu sehen, in dem der junge Mann aus Pennsylvania die Wahrheit erfährt.

Gefilmt wurde der Clip von Kyles Ehefrau Vanessa Pifer (41). Zuvor hatte sie ihren Mann gefragt, welchen Vornamen er sich aussuchen würde, wenn er die Wahl hätte. Er antwortete, dass er seinen Namen hasse - der Startschuss für die Erklärung seiner Mutter.

In dem kuriosen Video ist die Frau bereits dabei, ihre Entscheidung zu begründen. Kyle steht in diesem Moment der Mund offen, er kann nicht glauben, was er da hört.

Demnach ist er nach der "South-Park"-Figur Kyle benannt. Im Clip hört man seine Mutter sagen: "Es war der einzige Name, auf den dein Vater und ich uns einigen konnten, und wir waren alle große South-Park-Fans (…) wir beide (…) ich fand den Namen Kyle einfach toll."

Für den 24-Jährigen macht diese Erklärung alles noch schlimmer. Dafür weiß er sofort, nach welcher "South-Park"-Figur er viel lieber benannt worden wäre.