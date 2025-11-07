Frau entdeckt "menschlichen Fuß" im Essen und ruft sofort die Polizei: Dann erkennt sie die Wahrheit

Frankreich - Eine junge Frau aus Frankreich erlitt den Schock ihres Lebens.

Als sie DAS in der Soße entdeckte, rief sie sofort die Polizei. © Montage: TikTok/mimabnft

Die junge Frau hatte sich bei einem Lieferdienst Foutou bestellt, eine Spezialität der westafrikanischen Küche. Doch als sie die Soße umrühren wollte, traf sie der Schlag, berichtet "La Dépêche". Vor ihr lag etwas, das wie ein menschlicher Fuß aussah.



Sie wählte sofort den Notruf. Wenige Minuten später waren drei Polizisten in ihrer Wohnung und untersuchten die befremdliche Zutat. Nach einer kurzen Ermittlung folgte die Entwarnung.



Beim "menschlichen Fuß" handelte es sich in Wirklichkeit um ein ungewöhnlich geformtes Stück Krabbe, stellten die Beamten fest.

Das entsprechende Video hat die Frau nun bei TikTok geteilt. Mehr als zehn Millionen Mal wurde es bereits aufgerufen, unzählige Male kommentiert, knapp 800.000-mal mit einem Like-Herzchen versehen.