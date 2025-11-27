Schock bei Junggesellen-Feier: Womit Frau von ihren Freunden überrascht wird, macht sprachlos

Hawaii (USA) - Überraschungen bei Junggesellinnenabschieden sind längst keine Neuheit mehr. Das, was Monica San Luis kürzlich auf ihrer Party erleben musste, ist dennoch sicher einmalig.

Monica San Luis konnte ihren Augen kaum trauen, als sie sah, was ihre Freundinnen für sie vorbereitet hatten. © Instagram/Screenshot/monicasanluis

San Luis und ihr Partner, Dayson, sind bereits seit zehn Jahren ein Paar, verlobten sich im Dezember 2024. Nun steht die Hochzeit an und beide könnten kaum glücklicher sein.

Bevor sie sich jedoch vor dem Traualtar das Ja-Wort geben können, müssen sich die beiden noch gebührend von ihrem bisherigen Leben verabschieden. Und dafür wurde den beiden jeweils eine Bachelor-Party geschmissen.

Die junge Frau strahlte über beide Ohren, als sie sich gemeinsam mit ihren Mädels zusammensetzte, ein paar Drinks schlürfte und alte Anekdoten besprach.

Doch dann packten die Freundinnen plötzlich eine besonders kuriose Überraschung aus. Und die hatte es wirklich in sich: So hatten sie San Luis ein Video zusammengeschnitten, in dem ihr verschiedene Männer zur anstehenden Hochzeit gratulieren.

Das Besondere daran: Hierbei handelte es sich nicht etwa um Freunde, Bekannte oder Verwandte der US-Amerikanerin - sondern um San Luis' Expartner.