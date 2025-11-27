Schock bei Junggesellen-Feier: Womit Frau von ihren Freunden überrascht wird, macht sprachlos
Hawaii (USA) - Überraschungen bei Junggesellinnenabschieden sind längst keine Neuheit mehr. Das, was Monica San Luis kürzlich auf ihrer Party erleben musste, ist dennoch sicher einmalig.
San Luis und ihr Partner, Dayson, sind bereits seit zehn Jahren ein Paar, verlobten sich im Dezember 2024. Nun steht die Hochzeit an und beide könnten kaum glücklicher sein.
Bevor sie sich jedoch vor dem Traualtar das Ja-Wort geben können, müssen sich die beiden noch gebührend von ihrem bisherigen Leben verabschieden. Und dafür wurde den beiden jeweils eine Bachelor-Party geschmissen.
Die junge Frau strahlte über beide Ohren, als sie sich gemeinsam mit ihren Mädels zusammensetzte, ein paar Drinks schlürfte und alte Anekdoten besprach.
Doch dann packten die Freundinnen plötzlich eine besonders kuriose Überraschung aus. Und die hatte es wirklich in sich: So hatten sie San Luis ein Video zusammengeschnitten, in dem ihr verschiedene Männer zur anstehenden Hochzeit gratulieren.
Das Besondere daran: Hierbei handelte es sich nicht etwa um Freunde, Bekannte oder Verwandte der US-Amerikanerin - sondern um San Luis' Expartner.
Auf Instagram ging der witzige Clip schnell viral
Monica San Luis lacht über Scherz ihrer Freundinnen
In einem kurzen Video, was San Luis seither auf Instagram geteilt hat, sind ihre Reaktionen zu sehen - und dabei wird schnell: Die zukünftige Braut konnte vor Lachen kaum an sich halten. Immer wieder sah sie die anderen ungläubig an, bevor sie sich die Hände vors Gesicht schlug.
Übel konnte sie ihren Freundinnen den Scherz nicht nehmen - ganz im Gegenteil. San Luis fand den Zusammenschnitt "urkomisch", wie sie gegenüber Newsweek erklärte.
Schließlich habe es sich hier nicht etwa um ernsthafte Beziehungen gehandelt: "Sie waren aus der Mittelstufe und der Unterstufe der Highschool", berichtete sie. "Ich war gerade einmal zwölf Jahre alt, als ich mit einem von ihnen zusammen war!"
Bis heute verstehe sie sich mit allen sehr gut, ist mit einigen von ihnen sogar noch so gut befreundet, dass sie zu ihrer Hochzeit eingeladen sind. Böses Blut gibt es hier also keines.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/monicasanluis