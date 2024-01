Schwangere eilt mit blauen Beinen in Notaufnahme: Was Ärzte dort erkennen, raubt ihr den Atem

Dänemark - Was für ein Schock: Malin Haraldsen wachte vergangene Woche frühmorgens auf, als sie bemerkte, dass ihre Beine total blau aussahen. In Panik weckte die schwangere Frau ihren Partner, der genauso überfordert war wie sie. Schnell rief das in Dänemark lebende Paar den Notarzt. In der Klinik reagierten die Ärzte sofort, forderten die junge Frau auf, schnellstmöglich dorthin zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, was die Mediziner schließlich feststellen würden. Spoiler: Haraldsen raubte die Erklärung den Atem.