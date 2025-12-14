Mutter will süßen Moment zwischen Baby und Bruder aufnehmen: Doch das geht voll daneben

Ohio (USA) - Dieser Plan ist reichlich misslungen, dafür aber auf einer anderen Ebene unerwartet erfolgreich zweitverwertet worden. Ursprünglich wollte Christie Garland aus Ohio einfach nur einen süßen Moment zwischen ihrem Sohn Luca und ihrem erst zwei Wochen alten Baby Koa auf Video festhalten. Stattdessen hat sie in dieser Woche einen millionenfach geklickten Hit auf Instagram abgeliefert.

Christie Garland wollte vor ein paar Tagen einen süßen Moment zwischen ihren Söhnen Koa (l.) und Luca (1) auf Video festhalten. Stattdessen hat sie einen viralen Hit geschaffen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/christiannagarland

In dem Video ist zu sehen, wie Säugling Koa auf dem Schoß von Garlands Mutter Philippa Apps liegt und bitterlich weint. Treu steht Luca neben dem Baby, versucht zu helfen.

Kein Wunder, dass die stolze Mutter dieses liebevolle Bild festhalten möchte. Dumm nur, dass Luca wenige Sekunden später so richtig schön genervt die Augen verdreht. Zudem fällt sein Klopfer auf den Rücken des Babys eher wie ein leichter Schlag aus.

Garlands trockener Kommentar neben dem Clip: Ihr Sohn habe sich für Gewalt entschieden.

Auf Instagram sorgt die ganze Nummer für regelrechte Begeisterung. Der kuriose Clip hat seit Anfang der Woche nämlich mehr als 14 Millionen Klicks eingeheimst, dazu gut 850.000 Likes.

In einem Interview mit Newsweek zeigte sich die zweifache Mutter jetzt allerdings ein wenig ratlos.