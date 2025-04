Seniorin freut sich über Mega-Lotterie-Gewinn, doch was dann passiert, lässt sie verzweifeln

Pennsylvania (USA) - Hier lagen Glück und Unglück ganz nah beieinander: Eine Frau aus dem US -Bundesstaat Pennsylvania gewann zunächst mit einem vielversprechenden Lotterie-Ticket, doch nur kurze Zeit später verschlampte sie es.

Trotz des verlorenen Lotterie-Tickets hofft die US-Amerikanerin auf ein Happy End. (Symbolbild) © 123rf/Pakhay

Die 76-jährige Mildred Simoneriluto konnte ihr Glück kaum glauben, als sie im Mai vergangenen Jahres ein Lotterielos kaufte, das letztlich einen Gewinn von 2,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro) versprach.

Doch die Freude hielt nur kurz an, denn wenig später bemerkt die ältere Dame, dass das Ticket nicht mehr aufzufinden war.

Wie New York Post berichtet, versuchte Mildred Simoneriluto daraufhin ihre Schritte zurückzuverfolgen, denn eine Gewinnauszahlung ist ohne Ticket unmöglich.

Verzweifelt wurde ihr bewusst, dass sie den Lotterie-Schein in eine Jacke gesteckt und diese an eine Hilfseinrichtung für amerikanische Veteranen gespendet hat. Das Schlimmste daran: Simoneriluto hat das Ticket nur in die Jackentasche gesteckt, damit sie dessen Platz nicht vergisst.

Die Seniorin ist verärgert über ihr eigenes Handeln und versucht nun krampfhaft, ihre Jacke wieder aufzuspüren, denn ihr läuft die Zeit davon!