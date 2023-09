Sicherheitsbeamtin klaut Geld von Passagier: Als ihre Tat aufzufliegen droht, tut sie das Unfassbare

Nach seinem Ganzkörper-Scan bemerkte der Mann allerdings, dass ihm ein Batzen Geldscheine fehlte und sprach die anderen Sicherheitsbeamten am Flughafen an.

Der Vorfall, der sich bereits Anfang September zugetragen hatte, wurde jetzt öffentlich gemacht und löste eine Welle der Empörung aus: Irency Morados arbeitet als Sicherheitsbeamtin am "Ninoy Aquino International Airport" in Manila .

Die Sicherheitskamera filmte die junge Frau dabei, wie sie sich die Geldscheine in den Mund stopfte und das Bargeld schließlich mit Wasser hinunterspülte © Screenshot/Youtube/Bing Jabadan

Morado, die um jeden Preis verhindern wollte, dass der Diebstahl aufflog, wandte sich schnell vom Geschehen ab und begann, die Dollarscheine mit einem Mal in den Mund zu stopfen und versuchte sie anschließend herunterzuschlucken. Was sie währenddessen aber nicht beachtete: Der Flughafen verfügt über eine lückenlose Kamera-Überwachung.



Und eine dieser Sicherheitskameras filmte die Beamtin dabei, wie sie verzweifelt das Papiergeld mit den Fingern in ihren Mund drückte, damit dieses so schnell wie möglich verschwand. Dabei spülte sie auch immer wieder mit Wasser nach, da die Dollar sicherlich nicht gut die Speiseröhre herunterrutschten.

In einem anderen Video der Überwachungskameras soll man sehen, wie sich schließlich der Vorgesetzte der Frau, Abraham de Luna, an sie wandte, als die Sicherheitsbeamtin drohte, am Geld wortwörtlich zu ersticken. Er wird nun verdächtigt, am Diebstahl beteiligt gewesen zu sein, da er sich laut AsiaOne ebenfalls sehr darum gesorgt haben soll, dass alle Beweise schnellstmöglich verschwinden.

Irency Morados droht derweil die "Höchststrafe". Das fordert zumindest der philippinische Verkehrsminister Jaime Bautista. Die Flughafenbehörde ordnete nach Vorfall vom 8. September zumindest an, Anklage gegen die Mitarbeiterin zu erheben. Wie das Urteil am Ende für die diebische Beamtin ausfallen wird, bleibt noch unklar.

Wie AsiaOne berichtet, wurde der Flughafen in Manila im Juli zum achtschlechtesten Airport der Welt gekürt. Grundlage waren die Erfahrungen von Passagieren.