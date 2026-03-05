Junge weint sich die Augen aus, als er Brille bekommen soll: Was dann passiert, berührt so viele

Schweden - Wer weiß, was der kleine Philippe (4) aus Schweden schon alles durchmachen musste, wird schnell feststellen, dass die erste Brille seines Lebens eigentlich ein Klacks für ihn war. Dennoch zeigt ein rührendes Video, wie der Junge sich die Augen ausweint, als er die Sehhilfe erstmals aufsetzen soll. Was nur wenige Sekunden später passiert, berührt seit Ende Februar so viele Menschen.

Philippe (4) weint wie verrückt, als er zum ersten Mal in seinem Leben seine neue Brille aufsetzen soll. Mama Johanna Severin und ihr Mann Andreas unterstützen den Kleinen so gut sie können. © TikTok/Screenshot/fruseverin

In dem viralen TikTok-Hit herrscht das ganz große Drama. Philippe ist sichtlich entsetzt, dass er von nun an unter die Brillenträger gehen soll. Während sein Vater Andreas Severin versucht, ihn zu trösten, setzt ihm Mama Johanna die Gläser auf die Nase.

Das ist noch ein paar Sekunden lang gaaanz schlimm. Doch dann öffnet der Vierjährige seine Augen und schaut erstmals nach vorne in den Raum. Genau in diesem Moment passiert es: Philippe sieht seine Umgebung endlich wieder so scharf, wie es sein sollte.

Das begreift auch er ganz schnell. Zunächst wird der Kleine ruhig, dann lächelt er sogar. Was für ein Wechselbad der Gefühle! Seit das Video auf TikTok und Instagram online ist, kommt es zusammengerechnet auf rund eine Million Klicks.

In einem Interview mit Newsweek verriet Philippes Mutter jetzt allerdings, dass ihr Sohn schon weit Schlimmeres in seinem Leben durchmachen musste.