Stadt verkauft Bauland zum Preis einer Tasse Kaffee - unter einer Bedingung!

Der Bürgermeister der schwedischen Kleinstadt Götene hat eine ungewöhnliche Idee, um gegen den Bevölkerungsschwund auf dem Land vorzugehen. (Symbolbild) © 123RF/arvidnorberg

Wer schon immer rund 330 Kilometer südwestlich von Stockholm in einer idyllischen 5000-Seelen-Stadt leben möchte, kann diesen Traum jetzt günstiger denn je umsetzen. Denn die Stadt verkauft 30 Grundstücke zu einem Spottpreis von nur einer Krone pro Quadratmeter - umgerechnet rund neun Cent.

Das Ziel der Aktion? Die Einwohnerzahl des Ortes erhöhen, denn Götene kämpft seit mehreren Jahren mit steigender Landflucht. "Wir haben die Kampagne Mitte April gestartet", sagte Götenes Bürgermeister Johann Månsson im Interview mit CNN, ergänzte aber auch: "Wir hätten uns nie vorstellen können, was auf uns zukommen würde."

Vor einigen Tagen berichtete ein lokaler Fernsehsender über die kuriose Aktion. Kurze Zeit später sprangen auch internationale Medien auf. Seitdem wird die Stadt mit Anfragen überrollt.

In Götene zeigt sich das ländliche Schweden von seiner besten Seite. Die Stadt liegt am Ufer des Vänernsees, dem größten See in Schweden, Skandinavien und sogar der gesamten EU - zehnmal so groß wie der Bodensee. Für Wanderer gibt es einen kleinen Berg, für Kulturinteressierte gleich zwei UNESCO-geschützte Stätten.