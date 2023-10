Stahlharter Muskel-Mann post auf Bühne: Ein Detail fällt sofort ins Auge

Hattersheim/Germersheim - Stahlharte Körper, die sich in möglichst wenig Stoff in bestmöglicher Art und Weise dem Publikum präsentieren, um letztlich das perfekte Gesamtpaket zum Sieger zu küren. Für Abweichungen von der Norm scheint beim Wettkampf-Bodybuilding kein Platz zu sein. Nichtsdestotrotz hat Nicolas Rojas genau das gewagt.

Im Jahr 2020 gaben sich Nicolas Rojas (r.) und sein Ehemann das Ja-Wort. © Instagram/niro_coaching

Für einige vor Ort kam die Performance des offen homosexuell lebenden Kraftsport-Fanatikers aber scheinbar dann doch etwas zu überraschend.

So berichtete Rojas der Frankfurter Rundschau, dass man speziell einigen Funktionären des Bodybuilding-Verbands angesehen habe, dass ihnen die Darbietung nicht zusagte.

Für ihn selbst aber kein Grund, sich von seiner Entscheidung für die Art der Darbietung zu distanzieren. Wie kam es aber zu der Idee?

Als Rojas über die Form seines Auftritts grübelte, hörte er den Song "The Sex is in the Heel" aus dem Musical "Kinky Boots". Kurz darauf sei sein Blick auf die später auserwählten roten High Heels gefallen, ehe für ihn felsenfest klar war: "Daraus muss ich etwas machen."

Und wie er etwas daraus machte! Vor allem in den sozialen Medien erntete er viel Zuspruch von anderen Influencern, die lediglich bedauerten, dass sie den EM-Gastauftritt ihres Kollegen nicht live vor Ort erleben konnten.

Witziger Fun Fact: Um möglichst professionell im ungewohnten Schuhwerk über die Bühne zu schweben, nahm Rojas sogar Unterricht in der Tanzschule von "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse (42) - das zahlte sich definitiv aus.