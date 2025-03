Statue von Paddington Bär im Suff geschändet

Am heutigen Dienstag wurden die beiden 22-Jährigen von einem Gericht wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verurteilt.

Erst als sein Kumpane mit anpackt, bricht der resistente Bär in zwei. Die beiden Rüpel tragen die Vorderseite samt Paddingtons Gesicht davon, die Rückseite verweilt weiterhin auf der Bank.

Dort trieben sich Anfang März auch zwei offenbar angeheiterte Männer (beide 22) herum, die sich an Paddington zu schaffen machten. Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie zunächst einer der Männer mit seiner Muskelkraft versucht, den Bären aus seiner Befestigung zu rupfen - ohne Erfolg.

Im Zuge einer Werbekampagne für den neuen Paddington-Film wurden insgesamt 23 bärige Statuen auf der Insel verteilt, eine davon mit einem Marmeladenbrot sitzend auf einer Sitzbank in der Fußgängerzone der britischen Kleinstadt Newbury.

Während Paddington auf der Kinoleinwand seit dem 30. Januar ein Abenteuer in Peru erlebt, ging eine Statue von ihm ebenfalls auf eine (ungeplante) Reise.

Die Statue von Paddington Bär soll nun repariert werden. © Thames Valley Police

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen die Paddington-Schänder im Anschluss an ihre Tat in ein Taxi und fuhren zu einem Stützpunkt der britischen Luftwaffe "Royal Airforce". Beide Täter waren tatsächlich Angehörige des Militärs.

In den Baracken fanden die Ermittler auch die gestohlene Hälfte von Paddington Bär. Sie wurde ihrem rechtmäßigen Eigentümer übergeben, damit dieser sie reparieren kann.

Vor Gericht bekannten sich die beiden Männer schuldig. Sie wurden jeweils zu zwölf Monaten gemeinnütziger Arbeit verdonnert.

Ein Sprecher der Polizei zeigte sich erleichtert: "Die Statue von Paddington Bär ist ein beliebter Teil von Newbury, also haben wir alles getan, um sie zu lokalisieren und die Täter vor Gericht zu stellen."