Mann bekommt volles Haar verpasst: Beim Blick in den Spiegel traut er seinen Augen nicht

England - Wie unfair! Steve (54) aus England musste nicht nur 24 Jahre lang ohne Haare auf dem Kopf auskommen, sondern durfte in dieser Zeit auch noch die prachtvollen Locken seines Bruders bewundern. Kürzlich suchten beide Rob Wood auf, um dem Spuk ein Ende zu bereiten. Wood ist mit seinem Unternehmen "Novo Cabelo Hair" nämlich auf Haarsysteme spezialisiert. Was er am Ende aus seinem neuesten Kunden machte, raubte diesem übrigens den Atem.

Steve (54) musste etwa 24 Jahre lang ohne Haare auf dem Kopf klarkommen. Als er sich das erste Mal wieder mit vollem Haar sieht, kann er es kaum glauben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

In einem TikTok-Clip von Novo Cabelo Hair halten die Brüder zunächst ihre Köpfe für einen Vergleich nebeneinander. Rob Wood ist schnell überzeugt, dass sie miteinander verwandt sind - trotz der großen Unterschiede bei der Haardichte.

Dann geht es aber auch schon ans Eingemachte. Steve berichtet von seinem Haarverlust mit Anfang 30. "Ich war am Boden zerstört. Das ist das Letzte, was man will. Ich war deswegen immer traurig."

Im Vergleich mit seinem Bruder und den "wundervollen Locken" hätte er seine Haare auch lieber behalten, gibt der 54-Jährige zu - und bedankt sich vorab dafür, dass er nun wieder welche bekommt.

Doch der Haar-Experte stapelt tief: "Wir haben es noch nicht geschafft. Wir müssen erstmal den Test überstehen." Dann macht sich Wood ans Werk.