Polizeieinsatz im Park: Gewichtsweste wird für Sprengstoff gehalten

Ein Brite trainierte am Freitag mit einer Gewichtsweste, als er plötzlich mitten in einen Polizeigroßeinsatz geriet und sich auf den Boden legen musste.

Von Isabel Klemt

Salford (Großbritannien) - Ein Vater trainierte am Freitag im Mandley Park in der englischen Stadt Salford mit einer Gewichtsweste, als er plötzlich mitten in einen Polizeigroßeinsatz geriet und sich auf den Boden legen musste.

Die Polizei rückte in den Park aus, nachdem ein "verdächtiger Mann" gemeldet worden war. © X/Screenshot/James Goddard Wie Mirror berichtet, geriet ein Mann in Salford ins Visier von bewaffneten Polizisten, nachdem seine Gewichtsweste fälschlicherweise für eine Sprengstoffweste gehalten wurde. Die Beamten waren alarmiert worden, nachdem Passanten einen "verdächtigen Mann" im Park gemeldet hatten, der eine Weste trug, an der angeblich Kabel befestigt waren. Die Information verbreitete sich innerhalb weniger Minuten online, und Dutzende Bilder und Videos des Mannes tauchten in den sozialen Medien auf. Kurioses Autobahn-Chaos wegen Luxus-Vogel: Plötzlich stolziert er über die Fahrbahn Dabei ist zu sehen, wie er die Hände an den Kopf legt, während Einsatzkräfte ihn umzingeln.

Der Mann wurde festgenommen