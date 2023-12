Surfende Weihnachtsmänner sorgen für Aufsehen! Was haben die denn vor?

Surfende Weihnachtsmänner und Rentiere sorgten in Florida für Aufsehen. © AFP/Julia Nikhinson

Am Strand der Stadt Cocoa Beach südlich des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral gingen am Sonntag dutzende Surfer mit Neopren-Anzügen und Weihnachtsmann-Verkleidung zum Wellenreiten ins Meer.

Sie sammelten bei der Aktion "Surfing Santas" Geld für die Nichtregierungsorganisation Grind for Life, die Krebspatienten unterstützt, und für das örtliche Surf-Museum.



An dem Strand an Floridas Atlantikküste versammelten sich vor Heiligabend tausende Schaulustige, viele von ihnen ebenfalls in weihnachtlichen Kostümen. Freiwillige verkauften T-Shirts und Lotterielose, um Spendengelder zu sammeln.

"Surfing Santas" geht auf das Jahr 2009 zurück. Damals hatte George Trosset, ein Bewohner von Cocoa Beach, eine Fernsehwerbung gesehen, in der eine Gruppe in Weihnachtsmann-Kleidung surfen geht.

Trosset kaufte sich daraufhin einen alten roten Mantel, fertigte daraus ein Weihnachtskostüm und ging zusammen mit seinem als Elfe verkleideten Sohn surfen. Ein örtlicher Fotograf verewigte den Moment und veröffentlichte das Bild in der Presse.