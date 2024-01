Tausende Scheidungen während Corona-Pandemie ungültig, weil Gerichte Mist gebaut haben?

In Polen trat während der Corona-Pandemie eine neue Regel in Kraft, wonach eine Ehescheidung von nur einem Richter entschieden wird. Offenbar haben sich einige Gerichte nicht daran gehalten. Das könnte für Probleme sorgen. (Archivbild) © 123rf.com/lacheev

Das Oberste Gericht mit Sitz in Warschau hat entschieden, dass einige der damals erfolgten Scheidungsverfahren möglicherweise ungültig sind. Grund sei eine Gesetzesänderung, die manche Gerichte nicht angepasst hätten.

Wie flog das Ganze auf? Laut einem Bericht des Nachrichtenportals Polsat News behandelte das Oberste Gericht einen Scheidungsfall aus Rzeszów. Die betroffene Frau forderte die Scheidung und Unterhalt, verlor den Prozess jedoch.

Im nächsten Schritt wandte sie sich an das Berufungsgericht, das eine Anfrage an das Oberste Gericht richtete. Dort wurde entschieden, dass das Verfahren ungültig sei, weil die Richter, salopp gesagt, Mist gebaut hatten.

Vor der Pandemie wurden Ehescheidungen in Polen von einem Richter und zwei Schöffen entschieden. Jedoch änderte sich diese Regelung während der Pandemie, ein Richter genügte nun.

Allerdings entschied das Bezirksgericht in Rzeszów, das die Ehescheidung der betroffenen Frau durchführte, noch nach der alten Regelung mit den beiden Schöffen. Das wurde vom Berufungsgericht festgestellt und vom Obersten Gericht bestätigt.

Das Oberste Gericht verwies in dem Zusammenhang auf die Zivilprozessordnung. In der steht, dass "wenn die Zusammensetzung des entscheidenden Gerichts den gesetzlichen Bestimmungen widerspricht oder wenn ein vom Gesetz ausgeschlossener Richter an der Verhandlung teilnimmt, ist das Verfahren in diesem Fall ungültig".

Kurz gesagt: Drei sind zwei zu viel, die Schöffen hätten nicht dabei sein dürfen. Waren sie aber, deshalb ist die Scheidung ungültig. Doch das ist noch nicht das Ende der Probleme.