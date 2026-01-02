Teenager kommt mit "Chaos"-Haaren zum Friseur: Was der mit der Mähne anstellt, macht den Kunden baff

Glasgow (USA) - Vom Haar-Unfall zum Schulschwarm: Barber Grant wusste sofort, dass bei seinem Teenager-Kunden Handlungsbedarf bestand, als er ihm die Mütze vom Kopf zog. Zum Glück hatte der Profi einen guten Rettungsplan.

Ein 16-Jähriger kam mit wahren "Chaos"-Haaren zu Barber Grant. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Der 16-Jährige kam mit einer Mähne zu Grant, welche der Friseur aus Kentucky kurz als "Chaos" bezeichnete.

"Ich bin einfach nur noch genervt von langen Haaren", hört man den Teenager in den Aufnahmen des Beratungsgespräches klagen. Beim Anblick seines Schopfes wird auch klar, wieso: Der Kunde kam mit seinen lockigen Haaren überhaupt nicht zurecht, wodurch diese einfach nur spröde und kraus in alle Richtungen vom Kopf abstanden.

Um die Misere zu verdecken, trug der Jugendliche eigentlich immer einen Hut.

Dadurch wurde die Mähne aber obenrum platt gedrückt und verpasste dem 16-Jährigen eine wirklich untragbare "Frisur".